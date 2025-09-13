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Con el propósito de brindar el acceso a un sistema sanitario de calidad a toda la población, la Gobernación del estado Carabobo, a través del programa 0-800 Bigote, en alianza con la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) y la Alcaldía del municipio Los Guayos, realizaron una jornada de atención integral que benefició a más de 200 personas entre integrantes del Cuerpo de Bomberos de esta localidad y sus familiares.

Durante la actividad celebrada en la sede del cuerpo bomberil de la población, los funcionarios y vecinos de las comunidades adyacentes recibieron atención en diferentes áreas sanitarias, como medicina general, ginecología, geriatría, pediatría y estudios ecográficos, así como se realizó entrega de medicamentos a pacientes que lo requieran y una jornada de planificación familiar para la población joven y adulta. Igualmente, se prestaron servicios de barbería, cosmetología y asesoramiento legal por parte de los entes municipales.

“Estamos dando una atención importante a nuestros bomberos, quienes cumplen una crucial para garantizar la seguridad de nuestro pueblo, esto bajo un trabajo articulado con todos los entes del Estado para brindarle una mayor calidad de vida a nuestros funcionarios y a nuestro pueblo con la ejecución de políticas públicas importantes en materia de salud”, expresó Mervelis Moreno de Burgos, alcaldesa del municipio Los Guayos.

0-800 Bigote en Los Guayos

Por su parte, Miriam Goyo, primera comandante del Cuerpo de Bomberos de la localidad, indicó que las labores en conjunto con las comunidades permiten llevar a cabo este tipo de jornadas, donde más de 200 funcionarios y familiares pudieron acceder a estas consultas totalmente gratuitas.

“Desde el Cuerpo de Bomberos hemos ido perfeccionando esa unión con las comunidades, lo que nos ha permitido mejorar la respuesta aten cualquier emergencia, así como se materia social, ya que esta jornada también le da la oportunidad a las comunidades de acceder a estas consultas de forma gratuita. Por eso, estamos agradecidos con todas las instituciones por este apoyo, y sepan que pueden contar con los bomberos para cualquier eventualidad”, dijo.

Cabe destacar que estas acciones se encuentran enmarcadas dentro de las líneas de acción del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de ofrecer una atención correcta y eficaz en materia de salud.

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