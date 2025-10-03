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El sistema de emergencias 0-800 Bigote durante el mes de septiembre. Con el objetivo de brindar un servicio de calidad a la población, más de 30 mil carabobeños fueron atendidos por el programa en sus diferentes especialidades con el respaldo de la Gobernación.

En tal sentido, la doctora María de los Ángeles Meza, directora de Asistencia Médica Comunitaria de la institución; señaló que estos números son producto de los servicios realizados en su sede principal en Valencia y los otros 13 muncipios.

“Podemos decir que el servicio de salud móvil totalmente gratuito del 0-800 Bigote realizó un total de 30.075 atenciones durante todo el mes de septiembre; en todas nuestras especialidades”, dijo Meza.

0-800 Bigote durante el mes de septiembre

“Como medicina general, pediatría, ginecología, estudios ecográficos y tomografías simples. Igualmente, se encuentran 477 atenciones en medicina interna, 129 evaluaciones en cardiología y se beneficiaron a un total de 66 carabobeños en la unidad de odontología”.

Asimismo, destacó que un total de 3.039 mujeres han sido atendidas con la Unidad Médica para la Mujer en lo que va de año, así como explicó que seguirán desplegados durante todo octubre con la Ruta Rosa en las diferentes municipalidades.

“Nuestra atención no para, y este mes de octubre la Ruta Rosa buscará ser esa mano amiga para las mujeres de nuestro estado para la prevención del cáncer de mama y otras patologías, esto con el apoyo de todos los niveles de Gobierno para una mejor calidad de vida”, dijo.

Estas acciones cumplen con lo establecido en las líneas de acción del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar la correcta atención de los carabobeños y carabobeñas en materia de salud.

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