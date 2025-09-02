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0800 Bigote en agosto 2025 atendió a más de dos mil pacientes. Con el objetivo de brindar una atención médica primaria de calidad a la población, la Gobernación del estado Carabobo, a través del programa atendió a más de 2 mil pacientes en sus diferentes servicios.

La directora de asistencia médica comunitaria, doctora María de los Ángeles Meza indicó que estos números son producto de los casos atendidos mediante consulta en su sede principal. Atenciones médicas domiciliarias y las jornadas integrales.

Realizadas en los diferentes municipios de la región en consultas de: medicina general, pediatría, ginecología, geriatría y estudios ecográficos. Los cuales son canalizados mediante la plataforma Ven App.

0800 Bigote en agosto 2025

“Seguimos llevando atención de calidad a todos los carabobeños, donde logramos atender a más de 2 mil 500 personas en todos nuestros servicios durante todo el mes de agosto. Todo esto mediante la captación de pacientes a través de la plataforma Ven App y en nuestras jornadas de atención integral, las cuales son posibles gracias al esfuerzo de todo el personal en garantizar una atención correcta a toda la población”, expresó la doctora Meza.

Asimismo, destacó que los servicios de tomografía y mamografía siguen atendiendo semanalmente a más de 100 pacientes; los cuales son beneficiados con estos exámenes de forma gratuita.

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“Contar con estos equipos es de suma importancia para la atención eficaz de los pacientes, ya que estos estudios pueden ser sumamente costosos en un centro de salud privado; y en nuestra sede tienen la posibilidad de acceder a ellos de forma gratuita, lo que nos permite ayudar a cada persona que requiera realizarse este tipo de exámenes”, dijo.

Enmarcados en el Plan de las 7T

Cabe destacar que estas acciones cumplen con las líneas enmarcadas dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro; y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar el acceso a la salud a todos los carabobeños y carabobeñas.

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