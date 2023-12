Compartir

Conoce 10 cosas que esperar en 2024, nuestro tiempo puede ser limitado antes de que se marchiten las flores de Año Nuevo y debemos luchar contra nuestros malos hábitos inconscientes y los horrores del mundo, así que aprovechemos este fugaz momento de optimismo.

Un año bisiesto

Cada cuatro años, el calendario gregoriano se ajusta para adaptarse a la ligera discrepancia entre nuestros patrones terrestres y el ciclo de eventos celestiales. En definitiva, bebés del 29 de febrero, ¡es su momento de brillar! Para todos los demás, es un día más para disfrutar de estar vivos.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

Sí, tu intuición es correcta. Los años bisiestos también coinciden con dos eventos importantes que cuentan con niveles de disfrute tremendamente diferentes.

Uno de ellos son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano, que se celebrarán este año en París.

Nuevas películas

Cuando nada parece ir según lo planeado, siempre podemos confiar en la magia del cine. (Suponiendo que no haya huelga, ni pandemia, ni enfrentamientos entre gigantes del streaming). 2024 traerá lanzamientos muy esperados como:

• “Mean Girls: The Musical” el 12 de enero

• “Dune: Segunda parte” el 1 de marzo

• “Furiosa: Una saga de Mad Max” el 24 de mayo

• “Inside Out 2” el 14 de junio

• “Wicked Part 1” el 27 de noviembre

Un eclipse solar total

Partes de México, Estados Unidos y Canadá disfrutarán de un eclipse solar total el 8 de abril. Si recuerdan la locura de los eclipses de 2017, los eclipses solares totales ocurren cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol, bloqueando completamente la la cara del sol.

Los observadores del cielo fuera de la trayectoria directa del eclipse podrán ver un eclipse solar parcial, que todavía es muy frío.

Esta será la última vez que la trayectoria de un eclipse solar total cruce EE.UU. hasta 2044.

Un regreso a la luna

En otros eventos lunares divertidos, la misión Artemis II de la NASA devolverá a los humanos a la órbita lunar por primera vez desde el final del programa Apolo en 1972.

Cuatro astronautas se aventurarán a la superficie de la luna, incluido el primer astronauta negro y el primer mujer astronauta en hacerlo. Se unirán a un club de élite de solo 12 personas que han caminado sobre suelo lunar.

Nueva TV

Para aquellos de nosotros que no vamos a la luna, una gran cantidad de programas nuevos y recurrentes es un consuelo decente. Las nuevas ofertas incluyen:

• “Señor. and Mrs. Smith” en Amazon Prime, que promete llevar la vibra sexy y violenta de la película Brangelina de 2005 a una historia serializada.

• “Avatar: The Last Airbender” en Netflix, una nueva versión en vivo de la querida serie animada.

• “Shōgun” en FX/Hulu, un drama ambientado en el Japón feudal que da vida a la icónica novela de James Clavell de 1975.

• “Un Caballero de los Siete Reinos: The Hedge Knight” sobre Max, otra precuela de “Juego de Tronos” que seguramente atraerá a los fanáticos de GoT, les guste o no.

También nos reuniremos con los favoritos que regresan:

• “Bridgerton” regresará para la temporada 3 en Netflix (¡Polin se levanta!).

• “House of the Dragon” regresará a HBO para una apasionante segunda temporada.

• “The Bear” preparará su tercera temporada en FX/Hulu.

• “Curb Your Enthusiasm” regresará para una duodécima y última temporada en Max.

Nueva música

2024 traerá una nueva cosecha de música a nuestros oídos, incluido “This is Me… Now”, el primer álbum de estudio de Jennifer López en más de 20 años. Hablando de íconos, Green Day lanzará su decimocuarto álbum de estudio, “Savior”. También podemos esperar nueva música de Usher, Cardi B., Dua Lipa y más.

Más inteligencia artificial

Ya sabemos que la inteligencia artificial puede producir música horrible, arte del valle inquietante y proyectos de crochet malditos, pero ¿puede hacer cosas que, ya sabes, son útiles para la gente común? Los expertos dicen que la IA será la mayor tendencia tecnológica para 2024, pero la gran pregunta es cómo utilizarán la tecnología las empresas, los inventores y los investigadores.

