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Un operativo de PoliCarabobo en diciembre dejó 11 personas detenidas, todas quedaron a la orden del Ministerio Público. En distintos puntos de los municipios de la Gran Valencia estuvieron haciendo estos operativos de seguridad.

Como resultado de estos despliegues, realizados en diversos municipios del estado Carabobo, fueron aprehendidos 11 ciudadanos solicitados por diversos delitos. Según lo arrojado por el sistema SIIPOL.

11 detenidos dejó operativo de PoliCarabobo

Los operativos policiales van a seguir en distintos puntos del estado Carabobo, no solo la policía estadal está haciendo operativos. También hay otros cuerpos policiales reforzando la seguridad en Carabobo.

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