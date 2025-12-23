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Han pasado 12 años de la muerte de Diomedes Díaz, el llamado Cacique de la Junta murió mientras estaba durmiendo. El cantante de “Bendita Juventud” acostumbraba dormir en el día debido a sus presentaciones nocturnas.

Pero ese día no todo salió como esperaban, aquel 22 de diciembre en su casa en Valledupar. Su compañera sentimental Luz Consuelo Martínez se preocupó por el tiempo que llevaba durmiendo el artista.

Es por ello que primero llamó al representante de Diomedes, pero este le dijo que lo dejara dormir. Pero Martínez decidió pedirle el favor a un niño de diez años, el cual entró por una pequeña ventana.

Este abrió la puerta y la mujer entró, encontrando a Diomedes sin vida. Este murió por un infarto fulminante a los 56 años de edad. Es por ello que los seguidores del cantante le recuerdan hoy colocando sus canciones.

12 años de la muerte de Diomedes Díaz, loterías y canciones

El cantante es uno de los que le piden favores para ganar en la lotería. Muchas personas en esta semana juegan algo que tendría que ver con Diomedes. Su fecha de nacimiento, además del número de discos que sacó al mercado.

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Otros le piden favores, entre ellos amores imposibles, el artista era conocido por ayudar a muchas personas que estaban situación de pobreza. Muchos recuerdan una vez que venía de presentarse y regaló el dinero en un mercado en la costa colombiana.

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