Un día como hoy hace 13 años falleció el fundador del Grupo Niche, Jairo Varela. El salsero colombiano ha sido uno de los más exitosos y uno de los que supo proyectarse con su música y talento.

Varela estaba en su casa cuando sufrió un paro cardíaco el 8 de agosto de 2012, había creado al grupo salsero que le dio la vuelta al mundo con sus composiciones. Las letras salseras de Jairo se hicieron famosas en todo el continente.

Niche llegó a todos los países amantes de la salsa con canciones como Nuestro Sueño, Entrega, Como Podré Disimular, entre otros. Además otros éxitos como Prueba de Fuego, Mi Hijo y Yo y Gotas de Lluvia.

Primero el grupo salsero de Cali tuvo unas letras que apuntaban a la rebeldía pero luego se enfocó en la salsa romántica a finales de los ochenta. Tito Gómez, Charlie Cardona, Javier Vásquez, entre otros estuvieron en la famosa orquesta.

Fue un verdadero genio influyente que logró crear una institución musical perdurable que, durante generaciones. Fue el parámetro de la salsa colombiana, fortaleciendo la identidad cultural e influyendo en la producción musical de la región.

Su legado, sin duda, sigue vivo y su presencia seguirá siendo sentida por muchas generaciones. En su natal Cali, prevalece todo lo que hizo Varela por la cultura salsera, de hecho ir a Cali y no visitar su plazoleta es como ir a Roma y no ver al Papa.

Hoy es uno de los días donde los fanáticos del famoso grupo Niche colocan sus canciones. En las emisoras de todo el continente se escuchan dichas canciones escritas por Varela.

