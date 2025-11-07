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13 sospechosos fueron detenidos por presuntamente integrar célula del Tren de Aragua en España. La policía nacional de ese país se mantiene investigando a varias personas las cuales estarían inmersas en dicha estructura criminal.

La banda que nació en un penal venezolano en el centro del país y cuyos integrantes se expandieron más allá de nuestras fronteras estarían en varias ciudades españolas. Es por ello que la policía busca a los sospechosos.

Jerarcas de la policía nacional de España mediante la operación policial Interciti estarían en investigaciones sobre estas personas. Ya en marzo del año pasado se había hablado sobre el arresto del hermano de “Niño Guerrero”, líder de la organización.

Sospechosos de integrar célula del Tren de Aragua detenidos en España

Estos ocho supuestos miembros de la banda internacional fueron interceptados en las ciudades de Valencia, La Coruña, Madrid como en Barcelona. Cuatro de ellos están en prisión provisional e investigaciones.

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De igual modo, la policía investiga sobre los nexos de estos con laboratorios de droga, tanto de drogas tradicionales como sintéticas. Miembros de esta banda internacional han sido capturados en otros países de América Latina.

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