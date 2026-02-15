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Cada 15 de febrero, el calendario global se tiñe de dorado para conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil.

Esta fecha, establecida por la Organización Internacional de Cáncer Infantil (CCI), tiene como objetivo principal sensibilizar a la sociedad sobre los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes con cáncer, así como garantizar que tengan acceso a diagnósticos precisos y tratamientos de calidad sin importar su lugar de origen.

Día Internacional del Cáncer Infantil

A diferencia del cáncer en adultos, la gran mayoría de los casos de cáncer infantil no tienen una causa ambiental o de estilo de vida conocida. Por ello, la prevención secundaria —es decir, la detección temprana— es fundamental. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en menores; sin embargo, en países de ingresos altos, la tasa de curación supera el 80%, mientras que en regiones en desarrollo este número desciende drásticamente.

Identificar señales de alerta como fiebre persistente sin causa aparente, pérdida de peso repentina, dolor de huesos, moretones frecuentes o la aparición de bultos extraños puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y una complicación irreversible.

El Lazo Dorado: Símbolo de valentía

El símbolo de esta lucha es el lazo dorado, que representa la fortaleza y la resistencia de los pequeños pacientes, comparando su valentía con el oro, un metal que pasa por el fuego para alcanzar su pureza. Este domingo 15 de febrero de 2026, diversas instituciones en ciudades como Valencia y Caracas se unen a la campaña global para iluminar edificios y realizar jornadas de apoyo a las familias que atraviesan este proceso.

Desafíos para el 2026

La meta para este año sigue siendo reducir las brechas de desigualdad en el acceso a medicamentos oncológicos. El apoyo psicológico tanto para el niño como para su núcleo familiar se ha consolidado como un pilar indispensable en la recuperación. «No solo tratamos una enfermedad, cuidamos un futuro», es una de las consignas que resuenan en los centros hospitalarios este día.

La conmemoración de este día es un llamado a la acción para gobiernos y ciudadanos: la inversión en investigación y el fortalecimiento de los sistemas de salud pública son las únicas vías para que el cáncer infantil deje de ser una sentencia y se convierta en una batalla que la mayoría pueda ganar.

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