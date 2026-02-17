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Desde el peaje de Guacara en el estado Carabobo, este lunes el viceministro de Asuntos Religiosos y Cultos, Edgar Arteaga, constató el desarrollo exitoso del dispositivo Carnavales Seguros 2026 gracias al despliegue de un pie de fuerza de más de 16 mil hombres y mujeres de los distintos órganos de seguridad ciudadana en cada rincón de la geografía carabobeña.

Durante su inspección, el Viceministro validó la eficiencia de la perfecta fusión popular-militar-policial, enmarcada en las líneas estratégicas de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, para garantizar la protección del pueblo venezolano durante el asueto de carnaval.

«Hasta la fecha, nos complace reportar que no se han registrado accidentes con víctimas fatales en las carreteras del estado. Esto es reflejo del compromiso de nuestros funcionarios y, sobre todo, de la conciencia de nuestro pueblo», expresó.

Carnavales Seguros 2026

Con la mira puesta en el cierre del asueto, Edgar Arteaga hizo un llamado a la colectividad a mantener la prudencia, respetar las normas de tránsito y las orientaciones de las autoridades.

«Invitamos a todos a seguir disfrutando de estas fiestas en familia, en paz y con alegría, recordando que la prevención es tarea de todos», concluyó.

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