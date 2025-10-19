Compartir

Hoy, 19 de octubre, el mundo se tiñe de rosa para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha sirve como un potente llamado de atención global, recordando que esta enfermedad es el cáncer más frecuente entre las mujeres en el planeta, pero que su tasa de curación supera el 90% si se detecta a tiempo.

La jornada de hoy no es solo un día de recuerdo y solidaridad; es un día de acción y educación, enfocado en derribar mitos y empoderar a mujeres y hombres para que tomen el control de su salud.

La Triple Alianza Contra el Cáncer

La principal batalla contra el cáncer de mama se libra en la prevención y la detección temprana. Las organizaciones de salud insisten en que hay tres pilares fundamentales que toda mujer debe conocer y practicar:

La Autoexploración Mensual: Conocer el propio cuerpo es la primera línea de defensa. Se recomienda realizar la autoexploración mamaria una vez al mes, preferiblemente una semana después del ciclo menstrual, para identificar cualquier cambio en la textura, bultos o secreciones inusuales. La Mamografía (Chequeo Clave): Es el método más efectivo para detectar tumores incluso antes de que sean palpables. Se recomienda que las mujeres a partir de los 40 años se realicen una mamografía anualmente. Las mujeres con antecedentes familiares deben consultar a su médico para empezar antes. El Control Médico Anual: La consulta regular con el ginecólogo o mastólogo permite la detección profesional de cualquier anomalía y la evaluación de factores de riesgo personales.

El mensaje de este 19 de octubre es de esperanza activa. Se trata de transformar el miedo en proactividad y asegurar que, en la lucha contra esta enfermedad, la indiferencia no sea una opción.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: