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Venezuela y millones de personas en distintos rincones del mundo conmemoran hoy, 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, una tradición profundamente arraigada en el catolicismo que rinde tributo a quienes partieron, pero continúan vivos en el recuerdo.

En Venezuela, aunque la celebración es menos colorida que en otros países, como México, el amor y la memoria florecen cada año. Esta fecha es un momento clave para la expresión de la fe y la devoción.

Tradición y Recuerdo en Venezuela

La costumbre venezolana se centra en la oración y el acto de recordar. Los cementerios se convierten en el epicentro de la jornada, donde las familias se congregan para:

Visitar y adornar las tumbas de sus seres queridos.

Encender velas como símbolo de la luz y la fe.

Elevar oraciones para ayudar a las almas en su tránsito hacia el descanso eterno.

El objetivo de esta tradición es reafirmar la conexión inquebrantable entre los vivos y los difuntos, manteniendo viva la memoria en el corazón de las familias.

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