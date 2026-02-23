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Se cumplen 20 años del secuestro de los hermanos Faddoul, un día como hoy 23 de febrero de 2006 salieron los tres hermanos junto al chófer. John Bryan de 17 años de edad, Kevin de 13 años y Jason de 12 iban junto al chófer Miguel Rivas.

Los jóvenes iban rumbo al colegio Nuestra Señora del Valle a la zona de Bella Vista en la capital del país. Pero a pocas cuadras de la casa ubicada en la urbanización Vista Alegre estaba una alcabala falsa.

Unos sujetos vestidos de policías estaban en el lugar, esperando por ellos. Los hombres vestían uniformes de la Policía Metropolitana, todo era con el fin de poder secuestrarlos. El chófer Miguel Rivas se detuvo y los hombres entraron al carro y se los llevaron.

Durante ese día, no hubo llamadas, un día después los sujetos llamaron a la casa. La familia de los jóvenes trabajaban en el ramo de las zapaterías. Los secuestradores dieron el primer aviso, el cual era que habían dejado el vehículo en una zona.

El segundo aviso fue exigir la suma de 10 millones de bolívares, esto era el equivalente a 3.8 millones de dólares en 2006. La familia esa misma tarde decidió hacer la denuncia del rapto de los tres jóvenes más el conductor del carro.

20 años del secuestro de los hermanos Faddoul

Las autoridades colocaron empeño, las investigaciones estuvieron hechas de manera concreta pero no se llegaba a dar con el paradero de los jóvenes. La madre de los jóvenes, Gladys Diab de Faddoul escribió una carta a Los raptores.

El objeto era sensibilizarlos y que estos dejaran a los muchachos y al chófer en un punto de la ciudad. De igual modo, lo hizo el entonces cardenal, Jorge Urosa, como representante de la Iglesia elevaba oraciones por la libertad de los muchachos y del chófer.

Pero ya 38 días después los jóvenes fueron encontrados muertos en una zona en Yare, estado Miranda el 4 de abril de 2006. Los muchachos aun estaban vestidos en uniforme escolar. Uno de los familiares los identificó.

Se pagó el rescate

Los padres de los muchachos pagaron el rescate, diez millones de bolívares con el fin de que quedaran libres. Pero según el Ministerio Público, un problema entre los captores hizo que estos los asesinaran, dice El Diario.

Para ese tiempo, Jesse Chacón era ministro de Interior y Justicia este mostró unos días después a tres sujetos. Indicó además que en el secuestro estaban involucrados agentes de la extinta Policía Metropolitana.

Los involucrados

Las autoridades detuvieron a un total de 14 personas por este hecho. Luis Eduardo Contreras, funcionario del Seniat fue acusado de suministrar datos financieros de los padres de los jóvenes.

Detenido en 2025

Funcionarios del Grupo de Acciones Especiales N° 42 del estado Aragua (GAES), adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), lograron la captura de Gabriel Alexander García Peñaloza, alias “Chande Bemba”, de 43 años, señalado como autor material del secuestro y asesinato de los hermanos Jason, Kevin y John Bryan Faddoul, y de su chofer Miguel Rivas, ocurrido en abril de 2006.

La detención se efectuó en la localidad de Cagua, estado Aragua, tras labores de inteligencia desarrolladas por el Conas. García Peñaloza permanecía prófugo desde hace 19 años y al momento de su aprehensión portaba una cédula de identidad falsa a nombre de José Luis García Rosales, además de un equipo telefónico.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Policial (Sipol), sobre el detenido pesaban tres órdenes de captura vigentes: dos por robo de vehículos en El Tigre y Caricuao en 2002, y una tercera por secuestro y homicidio agravado, vinculada directamente al expediente 11810FC del caso Faddoul, abierto en junio de 2006.

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