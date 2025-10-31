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Durante el volcamiento de un camión que se registró el jueves 30 de octubre, más de 20 docentes resultaron lesionados en Barinas.

El aparatoso accidente ocurrió en una zona conocida como la Subida del Diablito, en el municipio Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas, cuando los maestros y obreros se movilizaban en un vehículo tipo 350, que hacía transporte para los Juegos Institucionales Ecológicos municipales.

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De acuerdo con reportes el vehículo presentó una falla mecánica mientras subía la pendiente. De tal manera, que la unidad se apagó en plena subida y volcó, provocando una emergencia que movilizó a equipos de seguridad y salud.

Al lugar acudieron funcionarios de Protección Civil, Bomberos y la Policía de Barinas, quienes participaron en las labores de rescate y traslado.

Más de 20 lesionados tras volcamiento de un camión en Barinas

Las autoridades destacaron que, pese a la magnitud del accidente, no hubo pérdidas humanas, lo que calificaron como un hecho positivo dadas las circunstancias.

Expertos en tránsito iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del vuelco. Se presume que el vehículo no contaba con las condiciones mecánicas adecuadas para circular por la empinada vía de la Subida del Diablito.

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