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El Horóscopo Chino señala desde ya que el 2026 será el Año del Caballo de Fuego, el cual comenzará el 17 de febrero. Se espera que sea un año de gran energía, ambición, transformación y cambios profundos, con un impulso renovador para proyectos e iniciativas.

Inicio: El Año del Caballo de Fuego comienza el 17 de febrero de 2026. Características: Se prevé que el año sea intenso, con mucha acción, pasión y posible ambición. Señala que sería el año de los emprendedores en el mundo.

La influencia: La energía del Caballo de Fuego puede ser especialmente beneficiosa para los signos del tigre, perro y caballo, al compartir su energía. Un año impetuoso de hacer negocios y de cambiar perspectivas.

Año del Caballo de Fuego, 2026

Predicciones: Las predicciones sugieren que será un año de contrastes, con avances tecnológicos, pero también con tensiones sociales y posibles catástrofes naturales. Algunos astrólogos lo describen como un año «de ciencia ficción».

Recomendaciones: Se aconseja a las personas a estar abiertas al cambio, mantener los pies en la tierra para evitar la impulsividad, concentrarse en proyectos que les apasionen y cuidar de sí mismas para manejar el estrés.

Concentración, el mes de enero podría ser el mes de pensar, de invertir pero también para pensar en ganar. Incluso destacan que el venidero 2026 sería más rápido que 2025. Aconsejan pensar y luego actuar.

¿Qué depara?

Los signos de aire serán beneficiados al igual que los signos de agua, mucha fuerza en los signos de fuego, los cuales lucirán en los planes que tienen. Al igual que los signos de tierra en los próximos meses.

Colores para la suerte, el verde, dorado, blanco y el elegante negro para vestir la noche del 31 de diciembre. Dejar siempre ir el pasado y “galopar” al futuro en un nuevo año que traerá todo lo mejor.

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