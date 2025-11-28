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El 2026 será un año volcánico dijo Mhoni Vidente esta semana en su acostumbrado espacio en Reporte H. La astróloga dijo que los volcanes estarán activos, es por ello que recomendó que hay que tener cuidado.

Comentó que el clima, el calor, además de los mares que hay en el mundo, todo esto está cambiando. Producto del calentamiento global y por los movimientos de los volcanes estos estarían anunciando que pronto podrían activarse.

Resaltó que el volcán que hay en Etiopia dio un aviso y es por ello que indicó que hay que tener cuidado. Dijo que el mismo se había visto muy fuerte cuando hizo erupción e indicó que hay que estar pendientes de los otros volcanes.

“Se vio tan fuerte este volcán, que se vio hasta el espacio. Te das cuenta que va a empezar a cambiar el clima en todas las formas, y en todas las densidades más fuertes en el 2026. La carta del mundo me está diciendo que se van a empezar a activar los volcanes de Popocatépetl, el volcán de fuego; el volcán de Costa Rica y el de Indonesia. Hay que tomar todas las precauciones”, comentó.

2026 será un año volcánico, según Mhoni Vidente

En torno al volcán de Etiopia el cual se dice que tiene cerca de 12 mil años dormido es un aviso que más volcanes estarán activos. “Esta dimensión de este volcán, después de 12.000 años dormido, nos está diciendo que van a empezar a despertar más volcanes”, dijo

“Los que ya están, estarán más activos. Será un año volcánico, un año de sismos y movimientos fuertes en cuestiones de clima”, afirmó. “Vamos a estar viendo la ceniza… también con el de Guatemala. Puede que haga erupción en los próximos días”, agregó en su intervención.

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