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Cada 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía y, aunque su origen se atribuye a referencias del Foro Energético Mundial de 2012, el propósito es claro: fomentar la conservación de recursos y la eficiencia energética.

Esta jornada es un poderoso recordatorio de que el cuidado del planeta es una responsabilidad que nos corresponde a todos, esencial para la vida que compartimos y el futuro de nuestros hijos.

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La necesidad de esta campaña surge de una realidad como lo es nuestro impulso dedesarrollo industrial y tecnológico, sumado al uso indiscriminado de carbón y petróleo, lo que ha provocado el agotamiento de energías, el avance del cambio climático y un daño ambiental irreparable.

Frente a esta crisis, organizaciones y movimientos como «La Hora del Planeta» buscan sensibilizar e instar a los gobiernos a adoptar un uso racional y buscar alternativas ecológicas.

Día Mundial del Ahorro de Energía

Si bien las políticas energéticas son competencia gubernamental, cada persona tiene un rol activo en esta problemática, pues los esfuerzos individuales son clave.

Ahorrar energía es sencillo y se logra con pequeños cambios, como aprovechar la luz natural, desenchufar dispositivos y cargadores que no se usen, utilizar bombillas de bajo consumo y controlar el uso de la calefacción y el aire acondicionado.

Este Día Mundial del Ahorro de Energía es una invitación a la acción. Instituciones y ciudadanos pueden celebrarlo con campañas, talleres o gestos tan simples como apagar luces innecesarias. El ahorro energético es un compromiso diario por la sostenibilidad de la vida en la Tierra.

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