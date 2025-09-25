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Un total de 21 réplicas y 10 sismos se han sentido en las áreas del estado Zulia, Lara, además de Trujillo y parte de Falcón. Luego del fuerte sismos que se sintió en el estado Zulia la parte de ayer.

Luego de las doce de la noche se sintieron fuertes réplicas en estados como Carabobo, Aragua, Yaracuy, Cojedes, entre otros. Dichas rèplicas han estado entre los 3.9 a 6.0 en adelante.

La Vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez se encargó de dar el balance, a la 1:06 minutos dio el boletín sísmico. Indicó que está activa la falla tectónica de occidente.

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21 réplicas y 10 sismos en la noche

En el estado Zulia reportaron daños severos en algunas viviendas, sobre todo en aquellas que tenían mayor tiempo en el casco central de Maracaibo. La Universidad del Zulia, suspendió actividades.

Los cuerpos de emergencia, entre ellos bomberos, siguen a la orden de la población del occidente del país.

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