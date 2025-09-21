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Cada 21 de septiembre, las redes sociales y las floristerías de Latinoamérica se tiñen de un color vibrante y alegre: el amarillo. Lo que comenzó como un trend viral, se ha consolidado como una tradición romántica que va más allá de un simple regalo. Se trata del Día de las flores amarillas, una fecha en la que se celebra el amor, la esperanza y el cumplimiento de un deseo.

La tendencia tiene un origen claro y nostálgico que muchos jóvenes y adultos de la región reconocen de inmediato. Su historia se remonta a la popular telenovela argentina Floricienta, la cual se emitió a principios de los 2000. En la trama, la protagonista, Flor, anhela que la persona que ama le regale un ramo de flores amarillas. Su sueño y deseo se encapsulan en la letra de la canción «Flores Amarillas», que se convirtió en un himno para toda una generación.

“Ella sabía que él sabía, que algún día pasaría… que vendría a buscarla con sus flores amarillas”.

21 de septiembre: El significado de las flores amarillas

El significado de este gesto es doble. Por un lado, está conectado con la historia de Floricienta, donde el regalo simboliza un amor sincero y el inicio de una historia de vida juntos. Por otro lado, la fecha del 21 de septiembre no es casual. Coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio sur, lo que refuerza el simbolismo de nuevos comienzos, alegría y optimismo, cualidades que también se asocian al color amarillo.

Más allá de la popularidad en plataformas como TikTok e Instagram, el Día de las flores amarillas es un recordatorio de cómo la cultura popular puede crear nuevas tradiciones que celebran el romance y las pequeñas alegrías de la vida. Es un gesto que, con un simple ramo, le dice a esa persona especial que quieres construir algo nuevo y hermoso con ella.

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