El volcamiento de una buseta en la Autopista José Antonio Páez dejó al menos 23 lesionados y una persona ilesa. El autobús Encava color blanco chocó contra un objeto fijo y luego volcó en el kilómetro 93 de dicha autopista. en Ospino, estado Portuguesa.
El autobús modelo EENT marca Encava tuvo el accidente en el kilómetro 093 a la altura del caserío Morador. El mismo llevaba como destino Mérida -Caracas con 24 personas abordo dejando como resultado 23 personas lesionadas y 01 Ilesa.
Se pudo conocer que el chófer del bus, José Velásquez salió ileso en el accidente. El bus color blanco quedó registrado con las placas 580AA40
Volcamiento de buseta en la Autopista José Antonio Páez
Lista de lesionados
1. ciudadana: Magledys Campos
Edad: 58 años
Lugar de Residencia:Puerto Ordaz
DX: Traumatismo Generalizado,
2. Ciudadano: Giomar José Zenkler García
Edad 62 años
Residencia: Puerto Ordaz
Dx: Fractura de Tibia y peroné
- Ciudadano: Miguel Dugar
Edad: 44 años
Residencia: Merida
DX: 1.Fractura de Tibia Peroné
1.2 Tec Leve
- Ciudadano: Edigeisy Caraballo
Edad: 16 años
Residencia: Barinas
DX: Traumatismo Facial Moderado
- Ciudadano: Yesica Castro
Edad: 32 años
Residencia: Barinitas
Dx: Politraumatismo Generalizado
- Ciudadano: Meivis Cacique
Edad: 33 años
Residencia: Guanare
DX: Fractura de Tibia Peroné
- Ciudadano: Alexander Velasquez
Edad: 41 años
Reside: Mérida
Dx: 1.Politraumatismo Generalizado.
1.2.Traumatismo Cranoencefalico
1.3 Tec Severo.
- Ciudadana: María Rangel
Edad: 23 años
Reside : Mérida
Dx: traumatismo Generalizado
- Ciudadana: Roximar del valle Alarcon
Edad: 16 años
Reside: Mérida
Dx: Laceraciones
- Ciudadano: Carlos Venales
Edad: 19 años
Reside: Caracas
Dx: traumatismo Generalizado
- Ciudadano: Cesar Rosales
Edad: 32 años
Reside : Caracas
Dx: traumatismo Generalizado
Frank Rojas
Edad: 27 años
Reside: Mérida
Dx: traumatismo Generalizado
Luis Contreras
Edad: 30 años
Reside: Mérida
Dx: traumatismo Generalizado
Roberto López
Edad: 25 años
Reside: Caracas
Dx: Laceraciones
Lisette Itriago
Edad: 48 años
Reside: Caracas
Dx: Traumatismo Generalizado
Karlyn Escobar
Edad: 35 años
Reside : Valencia
Dx: traumatismo Generalizado
Salazar Sarami de la Cruz
Edad: 24 años
Reside: Mérida
( Se negó a ser traslada hasta el Hospital de Ospino)
Angela Barreto
Edad: 10 años
Reside: Guanare Carrera 4
Dx: Politraumatismo Generalizado
Ciudadano: Cesar Ibarra
Edad: 20 años
Reside: Caracas
Dx: Traumatismo Generalizado
20: Samuel Castellanos
Edad: 20 años
Reside : Caracas
Dx: Traumatismo Generalizado
- David Rauseo
Edad 20 años
Reside : Caracas
Dx: Laceraciones
- Gabriel Rosales
Edad: 26 años
Reside : Caracas
Dx: Traumatismo Generalizado
Miguel Oropeza
Edad: 21 años
Reside:Miranda
Dx: Traumatismos Generalizado