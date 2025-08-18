lunes, agosto 18, 2025
spot_img
PortadaSucesos

23 lesionados en volcamiento de buseta en la Autopista José Antonio Páez

By Redacción Noticias24Carabobo
0
36
‎ Volcamiento de buseta en la Autopista José Antonio Páez

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El volcamiento de una buseta en la Autopista José Antonio Páez dejó al menos 23 lesionados y una persona ilesa. El autobús Encava color blanco chocó contra un objeto fijo y luego volcó en el kilómetro 93 de dicha autopista. en Ospino, estado Portuguesa.

El autobús modelo EENT marca Encava tuvo el accidente en el kilómetro 093 a la altura del caserío  Morador. El mismo llevaba como destino Mérida -Caracas con 24 personas abordo dejando como resultado 23 personas lesionadas y 01 Ilesa.

Se pudo conocer que el chófer del bus, José Velásquez salió ileso en el accidente. El bus color blanco quedó registrado con las placas 580AA40

‎Volcamiento de buseta en la Autopista José Antonio Páez

‎Lista de lesionados

‎1.  ciudadana:  Magledys Campos

Edad: 58 años

‎Lugar de Residencia:Puerto Ordaz

‎DX: Traumatismo Generalizado,

‎2.  Ciudadano: Giomar José Zenkler García

‎Edad 62 años

‎Residencia: Puerto Ordaz

‎Dx: Fractura de Tibia y peroné

  1. Ciudadano: Miguel Dugar

Edad: 44 años

Residencia: Merida

DX:  1.Fractura de Tibia Peroné

1.2 Tec Leve

  1. Ciudadano: Edigeisy Caraballo

Edad: 16 años

Residencia: Barinas

DX: Traumatismo Facial Moderado

  1. Ciudadano: Yesica Castro

Edad: 32 años

Residencia: Barinitas

Dx: Politraumatismo Generalizado

  1. Ciudadano: Meivis Cacique

Edad: 33 años

Residencia: Guanare

DX: Fractura de Tibia Peroné

  1. Ciudadano: Alexander Velasquez

Edad: 41 años

Reside: Mérida

Dx: 1.Politraumatismo Generalizado.

1.2.Traumatismo Cranoencefalico

1.3 Tec Severo.

  1. Ciudadana: María Rangel

Edad: 23 años

Reside : Mérida

Dx: traumatismo Generalizado

  1. Ciudadana: Roximar del valle Alarcon

Edad: 16 años

Reside: Mérida

Dx: Laceraciones

  1. Ciudadano: Carlos Venales

Edad: 19 años

Reside: Caracas

Dx: traumatismo Generalizado

  1. Ciudadano: Cesar Rosales

Edad: 32 años

Reside : Caracas

Dx: traumatismo Generalizado

Frank Rojas

Edad: 27 años

Reside: Mérida

Dx: traumatismo Generalizado

Luis Contreras

Edad: 30 años

Reside: Mérida

Dx: traumatismo Generalizado

Roberto López

Edad: 25 años

Reside: Caracas

Dx: Laceraciones

Lisette Itriago

Edad: 48 años

Reside: Caracas

Dx: Traumatismo Generalizado

Karlyn Escobar

Edad: 35 años

Reside : Valencia

Dx: traumatismo Generalizado

Salazar Sarami de la Cruz

Edad: 24 años

Reside: Mérida

( Se negó a ser traslada hasta el Hospital de Ospino)

Angela Barreto

Edad: 10 años

Reside: Guanare Carrera 4

Dx: Politraumatismo Generalizado

Ciudadano: Cesar Ibarra

Edad: 20 años

Reside: Caracas

Dx: Traumatismo Generalizado

20: Samuel Castellanos

Edad: 20 años

Reside : Caracas

Dx: Traumatismo Generalizado

  1. David Rauseo

Edad 20 años

Reside : Caracas

Dx: Laceraciones

  1. Gabriel Rosales

Edad: 26 años

Reside : Caracas

Dx: Traumatismo Generalizado

Miguel Oropeza

Edad: 21 años

Reside:Miranda

Dx: Traumatismos Generalizado

Dos fallecidos tras accidente en la recta de Taguanes en Tinaquillo, estado Cojedes

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCanal de Emergencia.
Artículo anterior
Precio del dólar BCV hoy 18 de agosto de 2025 y la tasa para mañana
Artículo siguiente
Ahora poncharse no es tan malo
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital