El volcamiento de una buseta en la Autopista José Antonio Páez dejó al menos 23 lesionados y una persona ilesa. El autobús Encava color blanco chocó contra un objeto fijo y luego volcó en el kilómetro 93 de dicha autopista. en Ospino, estado Portuguesa.

El autobús modelo EENT marca Encava tuvo el accidente en el kilómetro 093 a la altura del caserío Morador. El mismo llevaba como destino Mérida -Caracas con 24 personas abordo dejando como resultado 23 personas lesionadas y 01 Ilesa.

Se pudo conocer que el chófer del bus, José Velásquez salió ileso en el accidente. El bus color blanco quedó registrado con las placas 580AA40

‎Volcamiento de buseta en la Autopista José Antonio Páez

‎Lista de lesionados

‎1. ciudadana: Magledys Campos

Edad: 58 años

‎Lugar de Residencia:Puerto Ordaz

‎DX: Traumatismo Generalizado,

‎2. Ciudadano: Giomar José Zenkler García

‎Edad 62 años

‎Residencia: Puerto Ordaz

‎Dx: Fractura de Tibia y peroné

Ciudadano: Miguel Dugar

Edad: 44 años

Residencia: Merida

DX: 1.Fractura de Tibia Peroné

1.2 Tec Leve

Ciudadano: Edigeisy Caraballo

Edad: 16 años

Residencia: Barinas

DX: Traumatismo Facial Moderado

Ciudadano: Yesica Castro

Edad: 32 años

Residencia: Barinitas

Dx: Politraumatismo Generalizado

Ciudadano: Meivis Cacique

Edad: 33 años

Residencia: Guanare

DX: Fractura de Tibia Peroné

Ciudadano: Alexander Velasquez

Edad: 41 años

Reside: Mérida

Dx: 1.Politraumatismo Generalizado.

1.2.Traumatismo Cranoencefalico

1.3 Tec Severo.

Ciudadana: María Rangel

Edad: 23 años

Reside : Mérida

Dx: traumatismo Generalizado

Ciudadana: Roximar del valle Alarcon

Edad: 16 años

Reside: Mérida

Dx: Laceraciones

Ciudadano: Carlos Venales

Edad: 19 años

Reside: Caracas

Dx: traumatismo Generalizado

Ciudadano: Cesar Rosales

Edad: 32 años

Reside : Caracas

Dx: traumatismo Generalizado

Frank Rojas

Edad: 27 años

Reside: Mérida

Dx: traumatismo Generalizado

Luis Contreras

Edad: 30 años

Reside: Mérida

Dx: traumatismo Generalizado

Roberto López

Edad: 25 años

Reside: Caracas

Dx: Laceraciones

Lisette Itriago

Edad: 48 años

Reside: Caracas

Dx: Traumatismo Generalizado

Karlyn Escobar

Edad: 35 años

Reside : Valencia

Dx: traumatismo Generalizado

Salazar Sarami de la Cruz

Edad: 24 años

Reside: Mérida

( Se negó a ser traslada hasta el Hospital de Ospino)

Angela Barreto

Edad: 10 años

Reside: Guanare Carrera 4

Dx: Politraumatismo Generalizado

Ciudadano: Cesar Ibarra

Edad: 20 años

Reside: Caracas

Dx: Traumatismo Generalizado

20: Samuel Castellanos

Edad: 20 años

Reside : Caracas

Dx: Traumatismo Generalizado

David Rauseo

Edad 20 años

Reside : Caracas

Dx: Laceraciones

Gabriel Rosales

Edad: 26 años

Reside : Caracas

Dx: Traumatismo Generalizado

Miguel Oropeza

Edad: 21 años

Reside:Miranda

Dx: Traumatismos Generalizado