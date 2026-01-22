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Una emergencia por presunta intoxicación en el Liceo Nacional Bolivariano Manuel Manrique, ubicado en Apartadero del municipio Anzoátegui en el estado Cojedes, reportó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

Los funcionarios notificaron este martes, 21 de enero que al menos 39 personas resultaron intoxicadas en la unidad educativa, evento que afectó a la población estudiantil, docentes y personal administrativo.

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Hasta hora se desconoce el tipo de sustancia con la que resultaron intoxicadas este gran número de personas, pero ya lograron estabilizarlos en su mayoría en el Consultorio Popular tipo III de Apartadero según reporte de los Bomberos locales.

Durante marzo y septiembre del pasado año 2025, se presentaron casos similares en el mismo liceo.

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