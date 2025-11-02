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A través de sedes fiscales y programa de justicia de calle, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ha atendido un total de 4.085.508 personas, en 8 años de su gestión.

Desde las instalaciones del Cuartel San Carlos, ubicado en la parroquia Catedral de la ciudad de Caracas y en el marco del programa El Ministerio Público Va a Tu Comunidad, el titular de la acción penal, detalló que bajo esa modalidad se atendió desde 2022 a 107.794 personas y recogió aproximadamente 10.000 denuncias con carácter penal.

“Es una cifra récord e importante porque (…) una gran mayoría de los casos que atendemos aquí revisten carácter penal”, comentó el titular del Ministerio Público ante los medios de comunicación.

A esto se suman las cifras de El Ministerio Público Atiende tu Denuncia en la Parroquia (realizado mensualmente), que ha brindado atención a 25.318 personas hasta la fecha, recibiendo 1.067 denuncias que ameritan actuación ante tribunales.

Con respecto a El Ministerio Pública Visita tu Comuna, se ha atendido hasta el momento a 1.938 personas y se ha recolectado un total de 78 denuncias en sus despliegues.

“Quiero exaltarlos (estos programas) porque son únicos en el país y en el hemisferio occidental. Un Ministerio Público que se despliega en una plaza, que visita centros educativos para atención preventiva; en comunas para oír directamente las denuncias de nuestro pueblo y así poder resolverlas”, observó Saab.

Jornada

Con respecto a la jornada de este jueves, se contó con el apoyo de 75 funcionarios; entre ellos nueve directores generales, 33 directores de línea, 31 fiscales del Área Metropolitana de Caracas (AMC); así como la fiscal superior de la jurisdicción.

La expectativa al final de la tarde fue que los funcionarios del órgano garante de la legalidad en el país atendiesen a un total de 120 personas. De dicha cantidad, se tomaron 19 denuncias que ameritan actuación penal por casos de lesiones, perturbaciones, maltrato animal, invasiones, estafas, accesos indebidos, violaciones de derechos humanos y violencia de género.

A su vez, se brindaron 60 orientaciones, se recibieron 17 solicitudes de agilización de causas y tres peticiones de asistencia social.

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