Cada 4 de febrero el mundo se une en la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer, un recordatorio poderoso de la importancia de la prevención, la detección temprana y el apoyo continuo en la lucha contra esta enfermedad devastadora.

Este día, marcado por la solidaridad global, tiene como objetivo generar conciencia y promover acciones colectivas para combatir el cáncer.

La elección del 4 de febrero conmemora el discurso inaugural de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) en 1933, marcando un hito en la colaboración global contra esta enfermedad.

Este día se ha convertido en un faro de esperanza, recordándonos la necesidad de unir fuerzas para enfrentar los desafíos que plantea el cáncer.

Today is #WorldCancerDay.

We look at the global cancer burden (2022 estimates):

🔬 20 million new cases

💔 9.7 million lives lost

💗 53.5 million survivors within 5 years after diagnosis #CloseTheCareGap

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 3, 2024