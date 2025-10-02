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Han pasado 43 años del adiós de la exmiss Maye Brandt, la conocida Miss Venezuela murió un día como hoy en 1982. Sigue siendo una de las noticias más sonadas que ocurrieron en Venezuela.

Un día como hoy encontraron muerta a la modelo de impactante mirada y perfecta figura. Maye llegó a ser una de las figuras más brillantes de los concursos de belleza. En aquellos tiempos tras ganar el Miss Venezuela se casó con el gran actor Jean Carlos Simancas.

La Policía Metropolitana daba un uniforme además de un arma y placa a la ganadora del famoso concurso del país. Pero hasta ahora por circunstancias no conocidas, la exmiss se quitó la vida con el arma.

Aquello causó un gran revuelo en el país, la modelo se disparó. Maye había nacido un 28 de abril de 1961. Su rostro salía en portadas de revistas como en las secciones de farándula de aquellos tiempos.

43 años del triste adiós de la exmiss Maye Brandt

Hubo muchos rumores de lo que había sucedido, era una de las misses de mayor impacto y una de las más recordadas hasta hoy. A pesar del tiempo las personas se siguen haciendo la misma pregunta acerca de su fallecimiento.

Todos recuerdan a Maye y a Hilda Abrahamz quienes se cerraron en un duelo en el concurso del Miss Venezuela. La joven de piel trigueña conquistó la corona en aquella noche para pasar a la fama; era el amor platónico de muchos.

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Sigue siendo un enigma aquella mala noticia de la muerte de la eterna modelo y miss. La muerte de la muchacha de apenas 21 años hizo llorar a todo un país. Una Miss Venezuela perdía la vida. Desde ese momento la historia de la modelo sigue siendo tema de conversación.

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