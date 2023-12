Compartir

El pasado sábado 2 de diciembre la mítica banda de rock Kiss, se despidió oficial y definitivamente de los escenarios luego de un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York.

La protagonista fue una sensación agridulce entre los seguidores que esperaban el concierto que marcaba no solo el final de su carrera, sino el final de su gira de despedida “End of the Road” «El final del camino».

Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer los miembros de la banda, expresaron su agradecimiento a los fanáticos por el apoyo y fidelidad a lo largo estas cinco décadas de carrera.

“Este viaje ha sido increíble, y estamos agradecidos por cada momento”

Dijo Paul Stanley, vocalista fundador de la banda en unas declaraciones previas al concierto. “Queremos que esta noche sea especial, un regalo para nuestros seguidores que han sido la fuerza impulsora de todo”.

La banda se formó desde 1973 y se convirtió rápidamente en extravagancia extrema llena de teatralidad y maquillaje, acompañada por su puesto, de himnos que se quedaron grabados en la memoria de varias generaciones de fanáticos.

I Was Made For Lovin’ You, Forever, Heaven’s On Fire, Rock and Roll All Nite, son algunos de ellos.

Así mismo, Kiss vendió más de 100 millones de copias de albumen en todo el mundo. Hecho que los convierte en una de las bandas de rock más aclamadas de todos los tiempos.

