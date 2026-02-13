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511 playas estarán aptas para el disfrute de los Carnavales 2026, la información fue suministrada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Resaltó Cabello sobre el despliegue de seguridad que organizó el gobierno.

Indicó el ministro que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó dicho despliegue de seguridad en el país en esta temporada de Carnaval. Desde ayer en horas de la noche y hoy en horas de la mañana comenzaron a organizarse los puntos de seguridad.

511 playas estarán aptas en todo el país

Los estados costeros en los cuales también está el estado Carabobo son los más visitados por los temporadistas. Al igual que sitios como La Colonia Tovar, Galipán como otras zonas montañosas y el estado Mérida.

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Indicó Cabello que las playas están listas para recibir a los turistas, vengan de donde vengan, como a disfrutar del Carnaval. Muchas ciudades, incluyendo Valencia también organizaron sus atracciones para estos días.

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