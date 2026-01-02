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El lanzador del Magallanes Mark Weems perdió la vida un 1º de enero de 1974 en la bahía de Patanemo en Puerto Cabello, en el estado Carabobo. Habían pasado horas de aquel nuevo año y un viaje de varios jugadores del equipo eléctrico a la playa estaba pendiente.

Weems de apenas 22 años era uno de los lanzadores que había venido a reforzar a la “Nave Turca”. Aquel día iban a tomar sol como a disfrutar de un día de playa en la conocida bahía del lado este del litoral carabobeño.

El lanzador era el cerrador del Magallanes y era un prospecto de los Orioles de Baltimore, había venido a pulirse en nuestro beisbol. El beisbol del Caribe era una vitrina para ganar experiencia y luego ir a lanzar a las Ligas Mayores.

Patanemo era el sitio recomendado para ir a disfrutar de la arena y de la brisa del mar. Además de eso la buena comida que siempre se ha vendido por décadas en este espacio muy conocido del centro del país.

La muerte del lanzador del Magallanes Mark Weems

Fue cuando aquel día el lanzador murió ahogado en la playa, una verdadera tragedia ocurrió ese día en la bahía. El pitcher norteamericano falleció, la noticia fue dada a nivel nacional e internacional.

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El luto había tomado a uno de los equipos más populares de la pelota venezolana, uno de sus refuerzos extranjeros había fallecido. Weems era para esos tiempos uno de los lanzadores favoritos de la fanaticada. Era un lanzador de strikes y muy dominador, por algo era el cerrador del equipo.

Había muerto empezando el año 1974, Magallanes estaba de luto y días después en el uniforme llevarían una cinta color negro en el lado derecho en honor a Weems. Muchos recuerdan aquel triste día en el que el lanzador norteamericano había fallecido.

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