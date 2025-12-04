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Un total de 570 venezolanos llegaron este miércoles a Venezuela, procedentes de México y Estados Unidos (EE.UU.), gracias a las gestiones del Plan Vuelta a la Patria y el Gobierno nacional, que garantiza el traslado de migrantes víctimas de maltrato y xenofobia en otros países.

El primer avión en aterrizar en suelo venezolano fue el vuelo número 94, el cual fue recibido por el canciller Yván Gil, quien destacó que pese a las agresiones y sanciones, el presidente Nicolás Maduro está enviando aviones de Conviasa para que los venezolanos puedan retornar al país y reintegrarse a la sociedad junto a sus familias.

“304 compatriotas que estaban en México, que habían solicitado su retorno voluntario y gracias a la fuerza de este plan creado por el presidente Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional, hemos podido retornarlos”, afirmó Gil desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Segundo vuelo

En el segundo vuelo recibido en Maiquetía arribaron 266 migrantes venezolanos procedentes de EE.UU., luego de que el presidente de ese país enviara una solicitud al gobierno nacional para recibirlos.

“Estamos recibiendo el vuelo número 95 del Plan Vuelta a la Patria este año 2025 y con estos compatriotas que están llegando desde Estados Unidos, podemos decir que estamos llegando a 18.354 compatriotas que retornan libremente a la patria bolivariana”, expresó Gil al recibir este segundo avión.

El canciller señaló que sólo de Estados Unidos hemos recibido a 14.407 compatriotas, “gracias al esfuerzo del presidente Maduro y su política humanitaria”.

De igual forma, Gil destacó que pese a la amenaza imperial y todo lo dicho por Donald Trump, el estadounidense reconoció al presidente Maduro como jefe de Estado venezolano y pidió reanudar los vuelos de repatriación, dejando claro que el espacio aéreo venezolano es seguro.

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