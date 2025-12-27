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Hace 7 años del sismo que estremeció a Valencia, y se sintió en gran parte del centro del país. A las 4:59 minutos de la madrugada el sismo se sintió en varios municipios, entre ellos Valencia norte, Puerto Cabello, San Diego, Guacara, eje oriental incluyendo Caracas.

El primer sismo fue de 5.2 grados en la Escala de Richter localizado a 15 kilómetros al noroeste de Valencia. Luego de ese sismo se sintieron réplicas en varias zonas del estado Carabobo, algunas con profundidad de 8.9 kilómetros.

El temblor ha sido uno de los más fuertes que se ha sentido en el estado Carabobo. En principio se pensó que podría ser más alto en la Escala de Richter pero afortunadamente no fue así.

7 años del sismo que estremeció a Valencia en la madrugada

Usuarios de las redes sociales reportaron haberlo sentido en Aragua, Miranda, Carabobo, Cojedes, Lara, Trujillo, Táchira y Mérida. Mientras que en Caracas fueron varias las zonas donde grupos de vecinos desalojaron edificios tras la sacudida a la que siguieron varias réplicas.

Luego del sismo moderado ocurrido en horas de la madrugada se reportaron daños en los muros de fachada e interiores de algunas edificaciones en el estado Carabobo. Pero ninguna víctima que lamentar.

Funvisis por su parte informó a través de su portal web y redes sociales que hasta las 7:37 am se habían registrado al menos 22 réplicas con magnitudes superiores a 2,5 Mw. Fue éste el cuarto evento sentido que estremeció a Valencia en el 2018, habiéndose registrado un sismo principal el 27 de abril, Mw 4,6.

Réplicas

Y nuevamente en mayo y los primeros días de diciembre de ese año. Este evento nos recuerda que Venezuela se encuentra en un contexto geodinámico importante. Y complejo por la interacción entre las placas del Caribe y la Suramericana.

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