1. Logra una actitud de gratitud.

Desde un punto de vista psicológico y fisiológico, ser agradecido es bueno para tu salud. El Dr. Robert A. Emmons, un profesor de psicología de la University of California, Davis, ha basado su trabajo en el estudio científico de “gratitud: sus causas, sus posibles efectos en la salud humana y el bienestar”.

2. Comprométete con estar en buen estado físico.

No es necesario que te conviertas en un atleta de categoría mundial para levantarte y comenzar a moverte más este nuevo año. Tal vez puedes ponerte la meta de completar una carrera de 5 kilómetros hacia fines de 2016. Tal vez, algo más realista sea caminar por el parque más cercano dos veces por semana; o dejar el automóvil en el hogar para hacer los mandados y realizarlos en bicicleta.

3. Haz que dormir bien sea una prioridad.

Es difícil sentirse bien si estás exhausto. Muchas investigaciones científicas prueban que dormir es fundamental para nuestra salud general. No solo dormir bien ayuda a no aumentar de peso, sino que puede reducir los factores de riesgo para los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades crónicas como la diabetes. También te ayuda a pensar con claridad.

4. Ponte como meta fortalecer las relaciones sociales.

¿Piensas que reunirte con tu familia y amigos es lindo pero no es necesario? Como señala el Women’s Health Watch de Harvard Medical School, “decenas de estudios han demostrado que las personas que tienen buenas relaciones con su familia, amigos y comunidad son más felices, tienen menos problemas de salud y viven por más tiempo”.

5. Busca maneras de mejorar la vida de otra persona.

Le hemos preguntado a millones de personas en todo el mundo qué es lo que los hace sentir más completos, y DAR ha estado entre las tres respuestas más populares.

6. Haz que aprender sea un hábito de por vida.

¿Siempre has querido estudiar un idioma? ¿Desde chico has querido aprender a tocar un instrumento? Tal vez, este año sea el momento para tomar ese desafío. Aprender es muy importante, sobre todo a medida que crecemos, afirma la Association for Psychological Science.

7. Haz que mantenerte saludable sea una prioridad.

Todos estamos ocupados, y es sencillo posponer ese control médico, el examen de visión o examen médico. Pero ahora que se aproxima el nuevo año, ¿por qué no hacer una pausa y programar las visitas al médico e incentivar a nuestros seres queridos y amigos a que hagan lo mismo? Después de todo, la buena salud es la base para comenzar todo lo que queremos lograr este nuevo año.