El 7 de septiembre podrás ver el eclipse lunar total

eclipse lunar total

En la noche del 7 al 8 de septiembre, la Tierra pasará directamente entre el Sol y la Luna llena en el segundo y último eclipse lunar total de este año.

El evento celestial, que durará más de cinco horas, alcanzará su punto máximo con una impresionante fase de totalidad de 82 minutos, cuando la enorme sombra de la Tierra hundirá todo el lado cercano de la luna en una oscuridad rojiza , lo que le valió el inquietante apodo de «luna de sangre».

Los eclipses lunares totales siempre ocurren durante la luna llena, cuando la Luna, la Tierra y el Sol se alinean. Una vez perfectamente alineados, la parte más interna y oscura de la sombra terrestre —la umbra— se proyecta sobre la superficie visible de la Luna, bloqueando la luz del Sol.

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
