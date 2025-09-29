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Cerca de 70 temblores en cuatro días se han registrado en las poblaciones de Bachaquero en el estado Zulia. Además de zonas del estado Trujillo y Carora en el estado Lara. Las autoridades se encuentran en alerta en la zona.

Desde el pasado 24 de septiembre en horas de la tarde se han registrado varios sismos en el occidente del país. Todos en su mayoría en Bachaquero, zonas del Zulia como en parte de Carora y Trujillo además del Táchira.

En La Ceiba y Bachaquero se han acumulado la mayor cantidad de temblores desde el miércoles pasado. Estos han alcanzado otros estados del centro del país, desde el pasado miércoles.

Cerca de 70 temblores en cuatro días en Bachaquero

El enjambre sísmico ha continuado con sismos, además de réplicas en varias zonas del occidente. Recordemos que Venezuela es un país sísmico con fallas tectónicas que atraviesan al país.

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Las autoridades se mantienen en alerta en el estado Zulia como en las entidades cercanas desde el pasado miércoles. Las réplicas como sismos han estado con una magnitud de tres grados en adelante.

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