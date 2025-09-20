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El mundo de la música y la actuación en América Latina se viste de luto con la partida del reconocido artista argentino Yaco Monti, tras batallar una dura enfermedad.

Dueño de una voz melódica que supo emocionar a generaciones, se hizo conocido en los años 60 con canciones que transitaron desde la balada romántica hasta el folclore cuyano.

Falleció Yaco Monti

Entre ellas, la popular ‘Siempre te recordaré’, que lo lanzó a la fama nacional, junto a títulos como ‘Volveré a San Luis’ o ‘Un dolor de adiós’, lo consagraron como un intérprete entrañable en el mapa de la música argentina y con éxito internacional.

También incursionó en el cine nacional, dejando huella en títulos como ‘Escala musical’ y ‘Escándalo en la familia’. Pero más allá de los escenarios y pantallas, Yaco Monti fue, ante todo, la voz de una época y un hijo dilecto de su tierra puntana.

A lo largo de su carrera, el artista no solo demostró su talento musical, sino que también dejó una huella en el cine y la televisión.

Su partida deja un vacío en el género, pero su música perdurará como un recordatorio de una época dorada de la balada romántica. Yaco Monti será recordado como el artista que supo ponerle melodía a los sentimientos, dejando un legado eterno de amor y nostalgia.

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