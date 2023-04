Compartir

Este lunes la Academia de Hollywood anunció por medio de un comunicado que la 96º edición de los Óscar se celebrará el 10 de marzo de 2024, en el teatro Dolby de Los Ángeles

El espectáculo se emitirá en directo en la cadena ABC “en más de 200 territorios de todo el mundo“, informó la entidad organizadora de estos premios de cine, los más prestigiosos de la industria a nivel mundial.

De esta forma, la ceremonia de 2024 se efectuará en la que resultó su sede desde 2001, a excepción de 2021, que tuvo lugar en la estación Union Station de Los Ángeles por la pandemia de covid-19.

La Academia también informó que los filmes que quieran postularse a la próxima edición de los Óscar tendrán como fecha límite hasta el 15 de noviembre, mismo día en el que se desarrollarán los Governors Awards.

96º edición de los Óscar se efectuará en marzo de 2024

El anuncio de las cintas que superen la votación preliminar («shortlist», en inglés) se realizará el 18 de diciembre. A partir de ahí, los miembros de la Academia contarán con cuatro semanas de margen para revelar el 23 de enero los títulos, directores, actores y actrices nominados.

Mes y medio después, el 10 de marzo concretamente, se celebrará la 96º edición de los Óscar, que tendrá como antesala el tradicional almuerzo de los Óscar (Oscar Luncheon), previsto para el 12 de febrero.

En el texto con el que la Academia comunicó las fechas principales en la carrera hacia el Óscar 2024, matizó que están “sujetas a cambios” debido a los meses que restan aún para la gala.

En la última edición de los Óscar, celebrada el pasado 12 de marzo, la película “Everything Everywhere All at Once” resultó la gran vencedora de la noche alzándose con siete estatuillas, entre ellas la de mejor película, director y actriz protagonista.

