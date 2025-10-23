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La actriz venezolana radicada en Buenos Aires, Catherine Fulop será operada en el hombro luego de la caída de la tarima que tuvo hace unos meses. La espigada exmiss y modelo de 60 años de edad se levantó rápidamente pero desde hace unos meses tuvo dolencias en el hombro.

Esa vez dijo Catherine que estaba bien, incluso dijo en un video que todo estaba bien. «Estoy bien, no tengo moretones, la saqué barata… Por suerte tengo músculo y un buen respaldo para amortiguar la caída», dijo.

La caída fue aparatosa y muchas personas le aconsejaron esa vez que fuera a un médico, un especialista y le revisara. Pero ella decidió continuar con su agenda hasta que se presentaron los dolores.

Catherine Fulop será operada

Pero luego en un viaje a Japón, destacó que comenzaron las molestias, y empezó a preocuparse. Una periodista dijo que en Tokio se sintió muy mal y es por ello que decidió ir al médico.

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“La Fulop”, dijo que tiene problemas en los tendones como en ligamentos. «Me lo hice ver por un especialista en extremidades superiores y verificó que se me cortaron tendones y ligamentos«, dijo.

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