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Patanemo te espera hoy 25 de diciembre, la tradición de ir a la playa en este día hay que seguirla… ¿y que mejor lugar que la hermosa bahía del estado Carabobo?. Ya todo está listo para que pases un buen día de playa. Hoy o esta semana.

Patanemo te espera hoy 25 de diciembre, precios de toldos y sillas

Toldos con 2 sillas y la mesa en 10$

Toldos con 4 sillas y la mesa en 15$

2 sillas x 5$

1 silla en 3$

Pescados a partir de 10$

Entrada:

Buses 10$

Unidades de 20 puestos 5$

Vans 3$

Vehículo particular 3$

Motos 1$

Peatones no pagan

A Isla Larga:

Zarpes hacia isla larga en 10$ por persona, abordan 8 personas por lancha, salidas desde Patanemo con nosotros, consta de solo 10 minutos en lancha. A partir de las 7 y 3pam hasta las 4:00 pm máximo

La Cienaga de Ocumare desde Patanemo, 30$ por persona, abordan 9 personas por lancha, salidas desde las 7:00 am y el retorno a las 3pm, dijo la organización Patanemo Turismo.

En Patanemo está permitido acampar con previa notificación, están permitidos los animales domésticos, uso del baño solo colaboración, uso de agua dulce 1$

Diversión en la banana en 4$ por persona, abordan 8 personas, el recorrido tiene una duración de 10 minutos. Si quieren recorrido guiado por el pueblo de patanemo, 25$ para un grupo de 32 personas como maximo, incluye 7 paradas con senderismo al finalizar.

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