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La hora de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles se pudo conocer desde hace unos días por parte de la Iglesia Católica. La diferencia horaria entre la santa sede y Venezuela es de seis horas.

El programa comprende una vigilia las tres de la madrugada, hora de Venezuela, luego una hora después es decir a las cuatro de la madrugada será la canonización. Tanto del médico de los pobres como el de la Madre Carmen.

Cabe destacar que en el Vaticano en la actualidad se encuentran los altos jerarcas de la Iglesia católica de nuestro país. Todos han cumplido reuniones especiales con el Papa León XIV para lo que será la ceremonia del domingo.

Desde ayer se han observado a un gran número de venezolanos, los cuales han estado en vigila, como en jornadas de oración y desfiles. Todos luciendo estampas, afiches de José Gregorio Hernández además de portar banderas en el Vaticano.

La canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, un acto histórico

Es considerado como un acto histórico la canonización de ambos por parte de la Iglesia Católica. El “médico de los pobres” siempre fue una persona conocida en el país por su pasión por la medicina y por ayudar al prójimo.

Colocando siempre a Dios por delante y siendo uno de los personajes conocidos por su inmensa fe. El doctor Hernández murió en el año 1919 al ser arrollado por un vehículo en la ciudad de Caracas.

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Varios canales de televisión como emisoras del país estarán llevando este evento religioso desde tempranas horas del domingo. Incluso con programas especiales para lo que será este día.

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