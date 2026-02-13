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Simon Baker, el protagonista de El Mentalista (Patrick Jane), actualmente vive en Australia, alejado del ritmo intenso de Hollywood. Esto para centrarse en proyectos cinematográficos más selectivos, independientes y en la dirección.

A sus 55 años, combina la actuación con la producción y dirección de películas en su país natal, buscando historias complejas y mayor tiempo con su familia. La serie fue un éxito que aun transmiten en varios países.

Protagonista de El Mentalista, aspectos clave de su actualidad:

Proyectos actuales: Participó en la película Klara and the Sun (2025) dirigida por Taika Waititi y en la serie Scarpetta para Amazon Prime Video.

Dirección y Producción: Baker está ahora enfocado en desarrollar y dirigir la adaptación de la novela Lioness. Como otros proyectos de cine que pretende desarrollar en los próximos meses y años.

Cambio de enfoque: Ha mencionado buscar papeles con «grietas» (personajes más complejos) y no comerciales, tras pasar 20 años en Los Ángeles. Busca papeles que puedan quedar en el público.

Vida personal: Se mudó a Byron Bay, Australia, donde disfruta del surf y lleva una vida más discreta. Simon es aficionado al surf, le gusta mucho el mar como el sol y caminar por la playa de vez en cuando.

Aunque sigue activo en la industria, Baker ha priorizado la calidad de vida y el cine de autor sobre las grandes producciones de Hollywood. Sigue siendo recordado como el gran protagonista de la serie.

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