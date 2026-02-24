Compartir

El tema Idilio de Willie Colón fue uno de los homenajes a una persona que marcó su vida para bien. La canción fue dedicada a su abuela Antonia. Doña Antonia crió a Colón y tuvo mucha influencia en su vida.

Idilio es interpretado magistralmente por Colón, pero el mismo es de Alberto “Titi” Amadeo, dicho tema inicialmente se llamó Deseo. Era una deuda que Willie tenía con su abuela la cual quería escucharlo cantar la canción en salsa.

Doña Antonia le hizo un gran regalo a Willie, su primera trompeta. La abuela mientras había salido con el de compras vieron en una casa de empeño la trompeta. Y esta hizo un esfuerzo por comprarla.

El tema Idilio de Willie Colón

En una entrevista, Willie contó como los domingos la abuela y el compartían y escuchaban emisoras para cantar como para bailar. Ese amor por la música vino por Doña Antonia y desde allí el gran Willie empezó a formarse como artista.

Luego que la abuela murió, Colón decidió grabar el tema, el cual es conocido en otros artistas. El quería ponerle su sello y dedicárselo a la abuela, en un homenaje póstumo. Hoy por hoy es una de las canciones referencia de la salsa.

NO DEJES DE LEER AHORA: Luto en la salsa: Fallece Willie Colón, el legendario «Malo del Bronx», a los 75 años

En el año 2024 en uno de los tantos escritos de Colón, publicó aquellas navidades junto a su abuela como por su hermana Cindy. Allí relató todo lo que significaban aquellos momentos al lado de doña Antonia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas