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Silvestre Dangond no le gusta que lo comparen con Diomedes Díaz. Para el exponente del vallenato no es algo que le guste mucho, ya que dice que Díaz era un exponente popular y querido por mucha gente.

Dice que se queda sin argumentos, ya que Diomedes era uno de los más grandes de la música vallenata. Uno de los más queridos y el considera que no es un elogio esa comparación, dijo que Díaz es un ejemplo para los cantantes de vallenato.

“Diomedes es el ejemplo más grande que hemos tenido en la música vallenata, porque todos saben que es el fenómeno natural artístico de la música vallenata. Yo siempre me quedo sin argumentos cuando me toca hablar de Diomedes”, contestó Silvestre.

Dangond que es en la actualidad uno de los grandes de la música vallenata, dijo que igualarlo es imposible. “Igualar la huella que dejó Diomedes Díaz resulta imposible”, indicó Silvestre en una entrevista, dijo Infobae.

Silvestre Dangond no le gusta que lo comparen con Diomedes Díaz

“Yo no soy amante de las comparaciones porque las comparaciones se hacen para aquel que no está satisfecho y que no sienta complacencia. Pero alguien que sienta complacencia y esté a gusto con lo que tú haces nunca te comparas”, comentó Dangond.

“Para mí es incómodo que me comparen con Diomedes porque yo siento que es incomparable, por eso cuando arman esas comparaciones en redes sociales me da pena”; agregó en una entrevista.

“Muchos creen que yo me comparo con Diomedes y jamás podré superarlo. Por más música o boletos que venda, no, porque él es la raíz y la raíz se valora por todas las generaciones”. Resaltó.

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