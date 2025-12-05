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La delegación carabobeña para III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025 fue abanderada. Dicha delegación participará en estos juegos que se van a celebrar en Mérida, Táchira y Trujillo del 6 al 16 de diciembre.

Leobaldo Gómez, presidente de Fundadeporte, en compañía de la directora del Ministerio del Poder Popular para las Comunas en la entidad, Hirina Chourio; señaló que más de 200 atletas buscarán conseguir la gloria en esta importante competición que sirve para la masificación deportiva.

“Seguimos fortaleciendo el desarrollo del deporte en Carabobo, y estamos honrados de abanderar a estos 226 atletas y paratletas que participarán en las 21 disciplinas; que se mostrarán en esta importante justa, y no tenemos duda que esta delegación va a estar en lo más alto compitiendo por el oro, y esa es la principal meta que nos hemos puesto, terminar arriba en el medallero”, expresó.

III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025

Asimismo, indicó que esta edición contará con la participación de adultos mayores y juegos tradicionales, los cuales también tendrán representación carabobeña; y se perfilan como favoritos a conseguir preseas en estas categorías. Los abanderados por el estado Carabobo fueron los atletas Estefanía Sequera y José Aparicio.

“Muy orgullosa y emocionada de que me hayan dado esta oportunidad de ser la abanderada, agradecida con la oportunidad del presidente Nicolás Maduro; y con el Gobernador Rafael Lacava, por todo el apoyo que nos han dado”, expresó Sequera.

Por su parte, Hirina Chourio, directora del Ministerio del Poder Popular para las Comunas en Carabobo, indicó que en las diferentes fases de selección para esta justa contaron con la participación de los 173 circuitos comunales de la región, con el fin de masificar las prácticas deportivas en cada comunidad.

“Estamos orgullosos de todo el esfuerzo que se hace en cada Consejo Comunal en fomentar el deporte, y estos juegos son el producto de esta tarea que cada uno hace desde su comunidad, donde Carabobo ha sido un estado modelo en sembrar esa semilla del deporte en cada zona de nuestra región”, dijo.

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