Abatido alias «El Gato» durante enfrentamiento con el CICPC

Durante una intervención legal ocurrida en la calle Soublette, cruce con calle Bolívar, del sector Los Olivos del estado Aragua, falleció Jesús Enrique Benítez Hernández de 45 años, apodado «El Gato», al enfrentarse con funcionarios de la Coordinación de Inteligencia del CICPC Maracay, estado Aragua.

El hecho tuvo lugar cuando los pesquisas del CICPC se encontraban en un procedimiento policial con el objetivo de capturar a Benítez, quien se encontraba solicitado por múltiples delitos.

El órgano detectivesco indica que al notar la presencia policial, alias El Gato desenfundó un arma de fuego y efectuó disparos contra los funcionarios. Ante la agresión, los pesquisas se vieron obligados a repeler el ataque, lo que originó un intercambio de disparos, resultando herido y trasladado de inmediato al Hospital Central de Maracay, donde falleció poco después de su ingreso.

Según CICPC, alias El Gato tenía cuatro solicitudes por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, hurto calificado y violencia. Asimismo, poseía ocho registros policiales por usurpación de identidad, hurto genérico común, posesión ilícita de estupefacientes y sustracción y sustitución de estupefacientes.

En el sitio se incautó una pistola, la cual fue puesta a la orden de la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Aragua para las investigaciones pertinentes.

