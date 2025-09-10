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Fue abatido el Brandon en Parque Valencia en las invasiones en una intervención legal hecha por la Policía de Carabobo. Funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Isabelica, realizaron una intervención legal con contacto este martes 9 de septiembre de 2025.

En el sector Invasiones de Parque Valencia, Parroquia Rafael Urdaneta, Municipio Valencia, como parte del despliegue permanente contra la criminalidad en la región. Indicó la policía en sus redes.

La acción se desarrolló luego de recibir una llamada telefónica alertando sobre la presencia de varios sujetos armados. Presuntamente pertenecientes al grupo delictivo conocido como “El Manuelito de las Invasiones.

Quienes presuntamente estaban desalojando a vecinos de sus viviendas, tal como ocurrió el día anterior. Al llegar al lugar, la comisión policial fue recibida con disparos, situación que llevó a los funcionarios a repeler la agresión conforme a los protocolos establecidos.

Abatido El Brandon en Parque Valencia

Resguardando su integridad física y la de los ciudadanos presentes. Durante el enfrentamiento, uno de los sujetos resultó herido y fue trasladado al Centro Quirúrgico 200 Carabobo (Ambulatorio Isabelica), donde falleció tras ser atendido por la doctora de guardia.

El individuo, aún por identificar, era conocido bajo el alias “El Brandon” y portaba un arma de fuego tipo pistola sin marca ni serial visible, vinculado a múltiples delitos. Entre ellos robo, secuestro, extorsión y cobro de vacuna en la zona.

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El caso quedó a disposición de la Fiscalía 35° con competencia en Derechos Humanos y la Fiscalía 3° en delitos comunes, quienes coordinarán las actuaciones correspondientes. La operación contó con el respaldo de unidades RP de diversas estaciones policiales, la Brigada Motorizada, y una comisión del CICPC especializada en homicidios.

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