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Uno de los presuntos responsables del asesinato del PNB en Valencia cayó abatido en el municipio Libertador en el sector Las Areneras. El hecho ocurrió este viernes 17 de octubre de 2025 en horas de la noche.

La noche del jueves en el barrio 19 de abril fue asesinado de dos disparos el oficial Derwin Linares. Enseguida las autoridades comenzaron las averiguaciones del caso y el rastreo de los pistoleros.

Se pudo conocer que las investigaciones del caso llevó hasta donde uno de estos se estaba escondiendo. Cerca de las 11 de la noche de ayer viernes, los cuadrantes de paz, integrado por varios cuerpos policiales de Carabobo dieron con el sujeto.

Responsable del asesinato del PNB en Valencia

Este buscó huir a una zona enmontada incluso en ese trayecto y luego de un intercambio de disparos cayó herido y falleció . El sujeto de 28 años de edad quedó identificado como Brayan Beleño Núñez, conocido con el alias de “Brayita”.

Este tenía varios registros policiales, mientras las investigaciones siguen para dar con el otro sujeto que acompañaba a Beleño Núñez la noche del jueves.

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