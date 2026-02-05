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Fueron abatidos tres hombres y una mujer en Guárico, el hecho se registró ayer en el sector Los Alacranes en la parroquia Santa Cruz de Unare en Zaraza. Comisiones del Comando Antiextorsión y Secuestro y la GNB dieron con el paradero de una presunta organización delictiva.

Las comisiones al llegar fueron recibidas a tiros, en un intercambio de disparos lograron repeler a las personas que fueron abatidas. Las autoridades actuaron rápido en la zona ubicada en la entidad llanera.

Abatidos tres hombres y una mujer en Guárico

Los hombres neutralizados en el operativo de seguridad quedaron identificados como Alberto Pastor Ramírez, alias El Pastor. Osmer Andrés Cuchilla Rengifo alias Gacela. Y Jesuanny del Valle Rumión Guzmán alias La China.

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El otro sujeto conocido en la organización como alias El Mechas no ha sido identificado. Se mantienen las investigaciones del caso, mientras funcionarios del CICPC hicieron acto de presencia para recabar las pruebas del caso.

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