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Un abogado disparó contra su esposa y luego se quitó la vida en Barcelona, estado Anzoátegui. La mujer se debate entre la vida y la muerte luego de recibir tres impactos de bala. Dijo el medio Noticias de Oriente.

El profesional del Derecho al parecer tuvo un ataque de celos, este quedó identificado como Tito Arnaldo Gelvez Calcurián de 54 años de edad. El triste hecho sucedió hoy viernes 26 de septiembre de 2025 a las 8:30 de la mañana.

Según fuentes extraoficiales al parecer ambos estaban en proceso de separación. Las autoridades iniciaron las averiguaciones del caso. Gelvez era un reconocido abogado de la entidad oriental.

Abogado disparó contra su esposa

Ambos compartían la vida matrimonial en una residencia cercana en Tronconal segundo en la ciudad de Barcelona. La dama que no ha sido identificada, fue llevada con signos vitales al Hospital Doctor Luis Razetti en Barcelona.

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