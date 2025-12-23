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Por infanticidio, una comisión policial del Cicpc adscrita a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal La Guaira. Logró la aprehensión de la madre y el padrastro de un niño identificado como Ángel Gabriel Cardona Hidalgo (02).

La pareja está señalada de asesinar al infante, la detención de Maikeli Del Valle Hidalgo Rodríguez (23), madre de la víctima y Jhoswel Raniel Muller Ruiz (22), padrastro; se llevó a cabo en la parroquia Catia la Mar, municipio Vargas, estado La Guaira.

Se conoció el caso tras el fallecimiento del infante en la Clínica Popular Doctor Alfredo Machado. Donde había sido trasladado en dos ocasiones consecutivas por sus victimarios, quienes alegaron que el niño se había caído de la cama.

Por infanticidio, Cicpc detuvo a madre y padrastro

Lamentablemente, en el segundo traslado, la víctima ingresó inconsciente y falleció a causa de una hemorragia interna y fractura de cuatro costillas. Un minucioso trabajo de experticias técnico científicas realizado por la comisión policial determinó que las lesiones fueron producto de maltrato físico causado por el padrastro de la víctima.

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Quien acostumbraba a consumir sustancias psicotrópicas y lo agredía habitualmente, utilizando su fuerza física y una correa, debido a que el niño era inquieto y no hacía caso. Mientras que su madre permitía las agresiones. Quedando a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado La Guaira.

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