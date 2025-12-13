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Abraham Quintanilla padre de Selena falleció hoy a los 86 años. Su hijo AB Quintanilla dio a conocer la noticia. Hasta ahora no dijeron la causa del deceso del músico, productor musical y representante de su hija en el mundo artístico.

El papá de Selena fue músico, tuvo una banda llamada Los Dinos y siempre estuvo ligado al mundo musical. “Con un corazón pesado les informo que mi papá falleció hoy”, dijo su hijo AB en las redes sociales.

Abraham siempre fue una persona estricta con lo que era la música, guió la carrera de su hija Selena. Quien falleció al ser atacada por Yolanda Saldivar, presidenta del club de fans de la artista.

Abraham Quintanilla falleció

El padre de la cantante fue controversial al ser un protector de su hija como de su familia. Luego de la muerte de Selena, la familia tomó caminos diferentes, AB sigue produciendo música texana.

Artistas, como actores lamentaron la muerte de Abraham, hasta ahora se espera que el sepelio sea algo muy intimo.

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