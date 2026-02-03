Compartir

Un abuelo taxista llegó a Málaga y fingió ser millonario, la picardía del hombre de 90 años sumado a buenas palabras y exceso de educación lo llevó a conquistar hermosas jóvenes. El adulto mayor tuvo unas buenas ideas para lograrlo.

La principal, alquiló un yate al llegar, sumado a una cadena de oro falsa en el cuello lo transformó en un magnate. Además de eso, desde los parqueros, meseros como la empresa de alquiler lo trataron como todo un señor.

Las jóvenes mujeres comenzaron a interesarse en aquel hombre y su yate, el abuelo había ahorrado para vivir aquel sueño. Las muchachas atractivas buscaban llamar su atención, este bajó unos caros lentes de sol se hacía el irresistible.

Abuelo taxista

Este en el yate con copas, además de decir que era empresario, conquistó bellas jóvenes esa noche. Todas pensaban que se trataba de un potentado, quizá un magnate petrolero que se había tomado unos días en la sombreada y hermosa Málaga en España.

Al pasar de unos días el hombre dejó Málaga, y este se fue sonriendo del lugar. Se reía del invento y de lo que había llamado “un último baile con la vida”. Y como entre cielo y tierra no hay nada oculto la verdad salió a la luz.

Aquel hombre de 90 años de edad era un taxista jubilado, las jóvenes se sorprendieron de aquella fiesta que había organizado el hombre en el yate. Un video se hizo viral donde se contaba la verdad del profesional del volante.

No todo lo que brilla es oro

El abuelo dejó clara una moraleja no todo lo que brilla es oro y siempre hay que ir por la verdad. Mientras se fue de Málaga a volver a su casa a seguir con la vida, no con engaños sino con las aventuras que quería vivir.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas