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El Ingreso contra la Guerra Económica y la pensión son esperados por los abuelos en las próximas horas. Las personas de la tercera edad esperan el anuncio de la pensión del mes de noviembre como el pago también del bono de Fin de Año.

Las personas de la tercera edad son los últimos en cobrar el pago de dicho Ingreso. Luego de los empleados públicos como el de los jubilados de la administración pública. Ya esos sectores se les canceló el Ingreso contra la Guerra Económica.

Los abuelos esperan los 130 bolívares como los 9.950 bolívares de la bonificación más el monto del bono de Fin de Año. Ya con esto se cerraría la entrega de dicho bono del mes de octubre.

Ingreso contra la Guerra Económica y la pensión

Como se espera los estipendios de Chamba Juvenil, además del movimiento Somos Venezuela y la misión Robert Serra. Estas podrían estar en el orden de los mil bolívares para los afiliados en dicha misión.

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Por su parte, como lo hemos venido informando desde hace varios días, se espera por el pago del ingreso a los Cuadrantes de Paz. Además del pago bono cultores populares a los afiliados a la misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

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